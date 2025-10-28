Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Jandarma, 8 farklı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 4 AK-47 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve diğer mühimmatları confiscated.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen şüphelilerin, ikametlerinde kaçak ve ruhsatsız silah ile mühimmatları bulundurdukları öğrenilmesi üzerine 8 farklı adreste eş zamanlı operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 4 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 168 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 20 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kama, ele geçirildi. - DİYARBAKIR