Diyarbakır'da peynir fabrikasında patlama: 5 yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki peynir fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan bir peynir fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde bağlı Tülündere Mahallesi'nde bulunan peynir fabrikasındaki peynir kazanında patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

