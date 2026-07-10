Diyarbakır'da özel hastaneye silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Özel Genesis Hastanesi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar hastanenin camına isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay dün gece meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından özel Genesis Hastanesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar hastanenin camına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı