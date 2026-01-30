Haberler

Diyarbakır'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi. Sağanak nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 ATD 401 plakalı otomobil, yoldan çıkıp duvara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
