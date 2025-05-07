Diyarbakır'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'ında Çınar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Göksu Barajı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR