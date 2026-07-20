Haberler

Diyarbakır'da otluk alanda korkutan yangın

Diyarbakır'da otluk alanda korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 400 hektarlık alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyük bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 400 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi