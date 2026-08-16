Diyarbakır Lice'de yangın: 400 dönüm alan zarar gördü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü ve orman yangınında geniş alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal Kıpçak Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle orman ve örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı