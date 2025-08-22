Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Lice ilçesine bağlı Seren Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı bölgede nöbet tutuyor. - DİYARBAKIR