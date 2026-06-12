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Bina girişindeki odunluk alev aldı

Bina girişindeki odunluk alev aldı
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Diyarbakır'da bir apartmanın girişindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da bina girişindeki odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde 5 katlı apartmanın girişinde meydana geldi. Bina girişinde istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yangını fark ettiği gibi itfaiye erlerine haber vererek, facianın önüne geçtiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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