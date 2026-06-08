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Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
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Diyarbakır'da arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren 10 yaşındaki Muhammet Umut Kızılkaya, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da arkadaşları ile birlikte serinlemek için nehre giren 10 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Umut Kızılkaya (10), iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Muhammet Umut Kızılkaya'nın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Umut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Umut Kızılkaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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