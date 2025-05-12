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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 1,4 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 1,4 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir ve Sur ilçelerinde düzenlenen narko-terör operasyonunda toplam 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yürütülen "narko-terör" operasyonunda 1 milyon 428 bin 800 adet kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi maksadıyla hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucunda 8 zehir tacirinin yakalandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 94 bin 950 kök kenevir ve 333 bin 850 kök skunk olmak üzere toplam 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk ele geçirildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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