Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güral'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında küçük kızın annesi, babası va yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Sorgunun ardından anne Yüksel Güran 'kasten öldürme suçuna iştirak etmek', ağabey Enes Güran 'kasten öldürme suçuna iştirak etmek', küçük kızın kuzeni M.K. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', kuzeni B.G. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', yengesi M.G. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi M.S.A. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', diğer işçi R.A. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', halasının eşi M.Ş.K. 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' ve amcası F.G. 'suç delillerini yok etmek' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi. - DİYARBAKIR