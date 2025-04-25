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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası İkinci Kez Görüldü

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası İkinci Kez Görüldü
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti nedeniyle tutuklu 6 sanık ve tutuksuz 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, mahkeme önüne çıktı. Tanık ifadeleri de dinlenecek.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanıkların ifadeleri de dinlenecek.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, tanıklar da dinlenecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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