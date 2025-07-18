Diyarbakır'da Motosikletli Polis Kazasında 3 Yaralı

Diyarbakır'da Motosikletli Polis Kazasında 3 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motosikletli yunus polislerinin karıştığı kazada 1 vatandaş ve 2 polis yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletli yunus polislerinin karıştığı kazada 1 vatandaş ve 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yunus polislerin karıştığı kazada bir vatandaş ve devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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