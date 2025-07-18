Diyarbakır'da Motosikletli Polis Kazasında 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletli yunus polislerinin karıştığı kazada 1 vatandaş ve 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yunus polislerin karıştığı kazada bir vatandaş ve devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR