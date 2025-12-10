Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Diyarbakır'da, otomobilin çarptığı motosikletli kurye yola savruldu. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. 46 ADB 177 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR