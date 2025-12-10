Haberler

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Diyarbakır'ın Mezopotamya Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yola savruldu. Olayda yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da, otomobilin çarptığı motosikletli kurye yola savruldu. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. 46 ADB 177 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
