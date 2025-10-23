Diyarbakır'da Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, tıra arkadan çarptı. Olayda üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün Batman-Bismil kara yolunda meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Suat Büyükbaş idaresindeki motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Batman Üniversitesi Diş hekimliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Suat Büyükbaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR