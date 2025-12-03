Haberler

Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda

Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda Haber Videosunu İzle
Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı motokurye yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'daki korkunç kaza kameralara yansıdı. Olay, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş alan otomobil, karşı yönden gelen motokuryeye çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERALARDA

Çarpmanın etkisi ile motokurye metrelerce savruldu. Çarpan araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMAZLUM TATAR:

diyoruz kadınlara ehliyet verirken iyice teste sokun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı

Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı! 2029'a kadar o takımda
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.