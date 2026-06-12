Diyarbakır'da minibüs kanala uçtu: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Diyarbakır'da sulama kanalına yuvarlanan minibüsün sürücüsü, son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, Silvan ilçesi Akçeltik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sulama kanalına yuvarlandı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, araç suyun içinde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçtan atlayan ismi öğrenilemeyen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı