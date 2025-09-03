Haberler

Diyarbakır'da Minibüs Çarpması Sonucu Yaya Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Minibüs Çarpması Sonucu Yaya Ağır Yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüs çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda ismi öğrenilmeyen yaya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 21 M 0092 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
