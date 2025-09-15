Haberler

Diyarbakır'da Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde okuldan çıkıp arkadaşını görmek için yola çıkan lise öğrencisi Zeynep Tüzün, bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde okuldan çıkıp arkadaşıyla buluşan lise öğrencisi kız, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari aracın camından fırlayarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, okuldan çıkarak, arkadaşı A.Ç. (18) ile buluştu. A.Ç., Zeynep Tüzün'ün de bulunduğu 21 AAH 233 plakalı hafif ticari araçla kırsal Ambar Çay Mahallesi'nde kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kaza anında aracın camından fırlayan Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirledi. Tüzün'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
