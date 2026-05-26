Kurbanlıkları taşıyan kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da kurbanlık taşıyan kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. 21 KE 013 plakalı kurbanlık taşıyan kamyonet ile 02 ABY 326 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeni ile trafik durma noktasına geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

