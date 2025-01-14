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Diyarbakır'da Kovada Unutulan Köz Yangın Çıkmasına Neden Oldu

Diyarbakır'da Kovada Unutulan Köz Yangın Çıkmasına Neden Oldu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişinin unuttuğu köz, merdiven boşluğundaki odunları tutuşturdu. Su borusunun patlamasıyla alevler müdahale edilmeden söndü. Olay, büyük bir facianın önüne geçti.

Diyarbakır'da bir kişinin kovada unuttuğu köz, merdiven boşluğundaki odunları tutuşturdu. Su borusunun patlaması sonucu alevler sönerken, büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Olay Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi odun almak için merdiven boşluğuna indi. Elindeki kovayı bırakan şahıs odun dolu başka bir kovayı alarak evine gitti. Bu sırada bıraktığı kovada unuttuğu köz, merdiven boşluğundaki odunların tutuşmasına neden oldu. Su borusunun patlaması sonucu alevler büyümeden sönerken, facianın da önüne geçilmiş oldu.

Şahıs, yaşananların kendisine büyük bir ders olduğunu belirterek, tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, "Verilmiş sadakamız varmış. Kovaları değiştirirken tam söndürmeden bırakmamalı ve can ve mal güvenliğimiz için daha dikkatli olmalıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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