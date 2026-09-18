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Diyarbakır’da korkutan yangın: Ev alevler içinde kaldı

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Diyarbakır’da korkutan yangın: Ev alevler içinde kaldı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sur ilçesi İskendepaşa Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar binadan çıkıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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