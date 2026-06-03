Klimadan çıkan kıvılcım evi küle çevirmişti: Yanan ev ve söndürme çalışmaları kamerada

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde klimadan çıkan kıvılcım sonucu küle dönen evin içi ve söndürme anları itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahallesi 1186. Sokak'taki 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede ilk değerlendirmelere göre, klima ünitesinden çıkan kıvılcımlar alevlere dönüşüp ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilip söndürülmüştü.

Yangına müdahale anı itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, alevlerin evi sardığı, müdahale ile söndürüldüğü, evin kullanılamaz hale geldiği yer aldı. Yangında bir kişi dumandan etkilenmişti.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı