Diyarbakır'da kaybolan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 69 yaşındaki Ali Güven, iki gün boyunca haber alınamadan evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi morga kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Güven'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdiklere evde Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, defnedilmek üzere morga götürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa