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Kendisinden haber alınamayan gencin baraj çayında cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'da 25 Şubat'ta kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki gencin Malabadi Baraj Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 yaşındaki Yusuf Toy, 25 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

BARAJ ÇAYINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis, jandarma, AFAD, JAK dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), KUBAK ve KAYBAK Toy'u bulmak için arama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda, Toy'un Malabadi Baraj Çayı'na doğru gittiği bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda Toy'un cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Toy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kendisinden haber alınamayan gencin baraj çayında cansız bedeni bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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