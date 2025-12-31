Buz üstünde drift kameraya yansıdı

Diyarbakır'da bir kişi, kar yağışı sonrası oluşan buzun üstünde aracıyla drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dicle Üniversitesi kampüsünde yaşandı. Kar yağışı sonrası bir kişi aracıyla kampüs içerisindeki basketbol sahasına geldi. Saha üzerinde oluşan buz kütlesinin üzerinde aracıyla drift atan kişi çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR