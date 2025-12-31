Haberler

Buz üstünde drift kameraya yansıdı

Buz üstünde drift kameraya yansıdı
Güncelleme:
Diyarbakır'da bir kişi, kar yağışı sonrası hala buzla kaplı olan basketbol sahasında aracıyla drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da bir kişi, kar yağışı sonrası oluşan buzun üstünde aracıyla drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dicle Üniversitesi kampüsünde yaşandı. Kar yağışı sonrası bir kişi aracıyla kampüs içerisindeki basketbol sahasına geldi. Saha üzerinde oluşan buz kütlesinin üzerinde aracıyla drift atan kişi çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR

