Diyarbakır'da Kamyon Sürücüsü Yangın Faciasından Döndü

Diyarbakır'da Kamyon Sürücüsü Yangın Faciasından Döndü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyon sürücüsü, alev alan saman balyalarıyla akaryakıt istasyonuna girdi. Yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyon sürücüsü, alev alan saman balyalarıyla akaryakıt istasyonuna girdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kasımlı Mahallesi'nde dün, kamyona yüklü saman balyalarından alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun olduğu alana çekti. Sürücü, daha sonra kamyonu tarlada güvenli bir alana sürdü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün manevralar yaparak saman balyalarını düşürmeye çalıştığı, alev topuna dönen saman balyalarıyla istasyona girdiği görülmekte. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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