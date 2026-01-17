Haberler

Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
