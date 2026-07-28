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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 35 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şahsa işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şahsa işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 35 olay meydana gelirken 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 5 bin 49 paket kaçak sigara, 400 paket ısıtılmış tütün mamulü, 200 adet puro, 29 adet elektronik sigara, 42 litre kaçak viski ve votka, 17 adet kaçak parfüm, 16 adet elektronik eşya, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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