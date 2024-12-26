Diyarbakır'da Kaçak Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av bayisine düzenlenen operasyonda kaçak silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Selahattin Mahallesi'nde S.S. isimli şahsın işlettiği av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı bilgisi edinilmiştir. Şüpheli şahsın yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonda 1 adet makineli tabanca, 14 adet ruhsatsız tabanca, 182 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eski para ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen bronz heykelcik ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan S.S. isimli şüpheli, adli işlemleri tamamlamak üzere cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuştur" denildi. - DİYARBAKIR