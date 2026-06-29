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Diyarbakır'da yaklaşık 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da yaklaşık 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 54 kilo 870 gram esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 54 kilo 870 gram esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 564 olay meydana gelirken, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 54 kilo 870 gram esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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