Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda Kaçak Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda Kaçak Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirdi. 32 olayda 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi.

Meydana gelen 32 olayda 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde 16 adet tabanca, 2 adet Ak-47 piyade tüfeği, 9 adet av tüfeği, 1227 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 497 adet tabanca mühimmatı, 25 adet av tüfeği mühimmatı, 12 adet tabanca şarjörü, 6 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 bin 828 paket kaçak sigara, 2 bin 236 adet puro, 7 adet elektronik sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
