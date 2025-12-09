Diyarbakır'da 25 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 8 olaya müdahale edilirken 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 25 kilo esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa