Diyarbakır'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13. kattan düşen işçi Engin Gündüz (43), olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Merkez Mezopotamya Mahallesi 293. Sokak'taki inşaatın 13'üncü katından düşen işçi Engin Gündüz (43), olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbarla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, bölgeye gelen Gündüz'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR