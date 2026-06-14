Diyarbakır'da kazada yaralılar otomobilin içinde sıkıştı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri direğe çarparak durabilirken, aracın içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı