Diyarbakır'da İki Ayrı Trafik Kazasında 9 Yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ve Bağlar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 9 kişi yaralandı. Ergani'de bir otomobil duvara çarparken, Bağlar'da iki araç çarpıştı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'ın Ergani ve Bağlar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.
Ergani ilçesi Ortayazı mevkisinde sürücüsünü kontrolünden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Bağlar ilçesi kırsal Karakoç Mahallesi'nde ise, iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerlerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR