Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 25 ve 2 yıl altı 38 olmak üzere toplamda 89 kişi yakalandı. Yakalanan 89 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR