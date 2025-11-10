Diyarbakır'da Gençlerin Tehlikeli Eğlencesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grup gencin, eğlenmek için çakmak gazını ateşe atıp patlama anını izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde bir grup genç, metruk bir yapıda ateş yaktı. Gençler, daha sonra alevler arasına çakmak gazı attı. Gaz şişesi, saniyeler sonra patlayarak alev topuna döndü. Gençlerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR