Diyarbakır'da Freni Patlayan Tır Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde freni patlayan tır, önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas P. idaresindeki 63 AJY 939 plakalı tırın freni patladı. Korna çalarak ilerleyen tır, Bayram O. idaresindeki 23 ACA 928 plakalı tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlyas P., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR