Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Takla atan araçtaki 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bağlar ilçesi Batıkarakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. 22 ABM 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada aynı araçta bulunan 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı