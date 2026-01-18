Diyarbakır'da düğünde karşılaşan husumetli ailelerin kavgası sokağa taştı

Diyarbakır'da, bir düğüne davetli olarak giden husumetli iki aile arasında çıkan kavga sokağa taştı. Kavgayı çevrede bulunan esnaf güçlükle ayırmaya çalıştı.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Davetli olarak salona giren aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Salon içerisinde başlayan kavga sokağa taştı. Taş, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu, şahıslardan birinin pamuk şekerin asılı olduğu sopayı alıp saldırdığı kavga güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle güçlükle önlendi. - DİYARBAKIR