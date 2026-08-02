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Diyarbakır’da Direkhane Sitesi’nde korkutan yangın

Diyarbakır’da Direkhane Sitesi’nde korkutan yangın
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Direkhane Sitesi’nde odunluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Direkhane Sitesi'nde odunluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan Direkhane Sitesi'nde yaşandı. Odunların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, geniş bir alana yayılmadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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