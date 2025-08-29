Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi: Zanlı Yakalandı
Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan bir kişi, çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Olayın ardından polis, şüpheliyi tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.
Diyarbakır'da önceki gün bir şahıs, 9 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu. İddiaya göre çevrede bulunan bir esnafın engellemesi üzerine çocuk kurtarılırken, G.K. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli tespit edildi. Zanlı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa