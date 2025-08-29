Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi: Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da bir çocuğu kaçırma girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da önceki gün bir şahıs, 9 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu. İddiaya göre çevrede bulunan bir esnafın engellemesi üzerine çocuk kurtarılırken, G.K. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli tespit edildi. Zanlı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR