Haberler

Çatıda çözülen kar kütlesi otomobilin üzerine düştü

Çatıda çözülen kar kütlesi otomobilin üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Uzmanlar, vatandaşları apartman kenarlarında yürümemeleri ve araçlarını park etmemeleri konusunda uyarıyor.

Diyarbakır'da çatıda çözülen kar kütlesi, otomobilin üzerine düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesinde apartman kenarına park eden otomobilin üzerine çatıda çözülen kar kütlesi düştü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Havaların ısınmasıyla beraber uzmanlar apartman kenarlarında vatandaşların yürümemesini ve araçlarını park etmemelerini önerdi. Ayrıca uzmanlar çatılardan düşen kar kütlelerinin ciddi anlamda tehlike oluşturduğunu aktardılar. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle