Çatıda çözülen kar kütlesi otomobilin üzerine düştü

Diyarbakır'da çatıda çözülen kar kütlesi, otomobilin üzerine düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesinde apartman kenarına park eden otomobilin üzerine çatıda çözülen kar kütlesi düştü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Havaların ısınmasıyla beraber uzmanlar apartman kenarlarında vatandaşların yürümemesini ve araçlarını park etmemelerini önerdi. Ayrıca uzmanlar çatılardan düşen kar kütlelerinin ciddi anlamda tehlike oluşturduğunu aktardılar. - DİYARBAKIR