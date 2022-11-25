Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki erkek, eşinin evine çıkıp bıçakladı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilerde iddiaya göre; A.M., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi G.M'nin ayrı yaşadığı daireye çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu A.M., eşini yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın tedavi altına alınmam üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kooperatifler Mahallesi Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Haberler

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