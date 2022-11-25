Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki erkek, eşinin evine çıkıp bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki erkek, eşinin evine çıkıp bıçakladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilerde iddiaya göre; A.M., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi G.M'nin ayrı yaşadığı daireye çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu A.M., eşini yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın tedavi altına alınmam üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kooperatifler Mahallesi Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title