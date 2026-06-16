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Beton blok altında kalan ikinci işçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Beton blok altında kalan ikinci işçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir fabrika inşaatında üzerine beton blok düşen işçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda bir işçi daha önce hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'ndeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde yapımı süren fabrikada çalışan Faydat Avcı (55) ve Hüsnü Yılmaz'ın üzerine 13 Haziranda vinçle kaldırılmak istenen beton blok düşmüştü. Avcı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yılmaz ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hüsnü Yılmaz, memleketi Batman'da toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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