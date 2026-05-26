Diyarbakır'da bayram denetimleri sıklaştırıldı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde kent genelinde denetimlerini artırdı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılırken, 'Bayram Sensiz Olmaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi adına tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması istendi. Denetimler tüm sürücülere 'Bayram Sensiz Olmaz' mottosu ile sıklıkla yapılan ihlallere karşı rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra 7 gün 24 saat esaslı devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı