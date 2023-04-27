Diyarbakır'da bacağından yaralan şüpheli elinde tabancasıyla bekledi

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı şüpheli, elinde tabancasıyla bekledi.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine sokakta grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda, bacağından yaralanan şüpheli, elinde tabancasıyla önce kaldırımda oturdu, daha sonra sokakta yürümeye başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, daha sonra elinde silah olan yaralı şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahlı olayda çevredeki araçlar da zarar gördü. - DİYARBAKIR