AR-GE dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da bir AR-GE dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Söndürme anı kask kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da AR-GE dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Söndürülme anı itfaiye kask kamerasına yansıdı.
Yeni Mardin yolu üzerinde Megasanayi sitesinde bulunan AR-GE dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Söndürülme anı ise itfaiye kask kamarasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı